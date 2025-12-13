sábado, 13 de diciembre de 2025

Dos Vehículos Quedaron Destruidos tras un Incendio en El Soberbio

Dos vehículos fueron consumidos por un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en un estacionamiento ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del kilómetro 50, en la localidad de El Soberbio.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:20, en el predio de una empresa de servicios fúnebres, donde por causas que aún se investigan el fuego alcanzó a una camioneta Renault y a un automóvil Lifan, ambos pertenecientes a la firma.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Seccional Primera y Bomberos Voluntarios de la zona, quienes lograron controlar y extinguir el foco ígneo. A pesar de los importantes daños materiales, no se registraron personas lesionadas.

