Choque entre Dos Autos Dejó una Mujer con Lesiones Leves

Un choque entre dos automóviles en el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, dejó como saldo una mujer con lesiones leves. El siniestro ocurrió ayer martes 9 alrededor de las 14.10, e involucró a un Volkswagen Gol Trend conducido por Ramón Alberto P. (47) y un Renault 12 al mando de Rubén Oscar C. (55). Ambos conductores resultaron ilesos.
En el Renault 12 viajaba como acompañante Paola C. (29), quien fue trasladada al hospital SAMIC de San Vicente donde se confirmó que presentaba una lesión contusa en la zona dorsal del brazo derecho, con siete días de curación. Fue dada de alta.