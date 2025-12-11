Rodrigo Correa Será el Nuevo Presidente del INYM

El contador público Rodrigo Martín Correa fue elegido para asumir la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y su oficialización se concretará en los próximos días, según confirmaron fuentes del sector. La designación pone fin a casi un año de vacancia en la conducción del organismo, acéfalo desde la renuncia de Juan José Szychowski en diciembre de 2023.
Correa, de perfil técnico y empresarial, no proviene del ámbito yerbatero. Es contador público, posee un posgrado en tributación y desarrolla actividades como consultor y emprendedor. Tiene un emprendimiento cárnico, está vinculado al sector ganadero y fue dirigido académicamente por Raúl Karaben, ex titular de Piporé y ex director del propio INYM.
En el plano político, mantiene cercanía con referentes nacionales del oficialismo. Ha mantenido reuniones con el diputado provincial electo y titular de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, y tiene vínculos con Javier Lanari, actual secretario de Prensa de la Presidencia. Su relación también alcanza al padre de este último, Enrique Lanari, figura reconocida en la ganadería y expresidente de la Sociedad Rural de Misiones.
Un nombramiento sorpresivo
La decisión del Gobierno Nacional sorprendió al sector yerbatero, que aguardaba definiciones desde hace meses. El anuncio se conoció en paralelo a la visita de bajo perfil del secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, quien estuvo en Posadas esta semana y evitó cualquier contacto con la prensa.
Un perfil ajeno al sector, pero con trayectoria técnica
Más allá de no contar con experiencia directa en la industria de la yerba mate, Correa llega con un recorrido profesional amplio. Es apoderado de Sunra Vehículos Eléctricos, con local en la Costanera de Posadas, y consultor de la Sociedad Oftalmológica de Misiones.
En su perfil profesional, destaca que proviene de “una familia de clase media, de padres docentes y tres hermanos profesionales”, y menciona que valores como la educación, el respeto, la cultura y el deporte marcaron su formación. Asegura contar con más de 17 años de experiencia y se define como un profesional habituado a liderar equipos, negociar y gestionar en entornos dinámicos, con una visión global y capacidad de adaptación.
Su llegada al INYM abre ahora una nueva etapa en el organismo encargado de regular y promover la actividad yerbatera, uno de los sectores productivos más importantes de Misiones y Corrientes.