Un Motociclista Resultó Herido tras una Colisión con un Auto

Un joven de 21 años sufrió lesiones en la noche del domingo luego de un choque entre un automóvil y una motocicleta en la zona urbana de San Vicente. El motociclista fue atendido por personal de la salud (ya que fue prácticamente frente al Hospital) y su condición permanece bajo evaluación médica.
El siniestro ocurrió alrededor de las 22:26, sobre la calle Luis Pasteur, cuando un Chevrolet Corsa, conducido por Lucas Ezequiel F. (22) y en el que viajaba como acompañante Rocío R. (16) (ambos sin lesiones), colisionó con una Honda CB1125 cc que era guiada por Agustín Z. (21).
Como resultado del impacto, el motociclista sufrió heridas de diversa consideración.