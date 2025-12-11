La Heladería Gula Gula Desembarca en San Vicente

En un contexto económico complejo para emprender, Emanuel Korniczuk decidió redoblar la apuesta y llevar su marca de helados Gula Gula en San Vicente. El joven empresario, oriundo de Campo Grande y actualmente radicado en Oberá, abrirá su nuevo local en los primeros días de enero y asegura que la ciudad “es un punto estratégico dentro de Misiones”.
Korniczuk, que forma parte de una familia vinculada al rubro comercial, contó que la oportunidad surgió tras adquirir un fondo de comercio en Oberá. “Ahí descubrimos el potencial enorme que tenía la marca. Funciona muy bien y vimos que el producto era distinto a todo lo que se ofrece en la provincia”, explicó.
Un producto diferente: helado soft con toppings de primeras marca
La propuesta de Gula Gula se basa en helado soft elaborado en máquina, un formato que tiene fuerte presencia en Brasil y Estados Unidos, pero que aún es poco común en Misiones. “Ofrecemos helado de máquina con toppings variados y de marcas reconocidas como Coffler, Arcor, Felfort y Marroc. Es algo novedoso para la provincia”, detalló el emprendedor.
La carta incluye cucuruchos tradicionales y presentaciones en vaso, además del “Gula Mix”, un pote grande personalizado con las combinaciones que elija el cliente.
El local en San Vicente: dónde estará y cómo será
El nuevo punto de venta estará ubicado sobre avenida Libertador 6517, a pocas cuadras del ingreso al barrio Ceferino y frente a la cancha de básquet recientemente inaugurada. “Es un lugar accesible, con buen espacio para estacionar. Conseguir un local bien ubicado en San Vicente no es fácil, así que fue una gran oportunidad”, señaló Korniczuk.
El local seguirá el modelo de la marca: un espacio funcional, de unos 50 m², pensado principalmente para el helado al paso, aunque contará con mesas dentro y fuera del establecimiento.
Generación de empleo y expansión futura
Para la apertura, Gula Gula ya tiene dos empleadas confirmadas y prevé sumar dos más en el corto plazo. “La idea es arrancar con cuatro colaboradores. Confiamos en que la gente va a acompañar porque es un producto que gusta mucho”, aseguró.
El plan de crecimiento no termina en San Vicente. Korniczuk adelantó que proyectan abrir otro punto de venta en Posadas y ampliar la presencia de la marca en Oberá a futuro. “Si todo va bien, queremos llevar Gula Gula a dos o tres localidades más”, anticipó.
Apertura en enero
Si las obras avanzan según lo previsto, el local inaugurará en los primeros días de enero. “Estamos trabajando a full. Falta poco”, afirmó el emprendedor, entusiasmado con la llegada de Gula Gula a San Vicente a principios del 2026.