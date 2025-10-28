Trágico Accidente en El Soberbio: un Hombre y su Hija Fallecieron, su Mujer Está Gravemente Herida

Un fatal siniestro vial se registró este martes alrededor de las 16:30 horas sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de El Soberbio.
El hecho involucró a una camioneta Fiat Toro, conducida por Luciano E., de 20 años, quien resultó con lesiones, y un automóvil Ford Escort al mando de Marcelo Geroldi, de 50, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar del impacto junto a Rebeca, su hija de 4 años.
En el vehículo viajaban también su pareja, María S., de 44 años quien está herida de gravedad, siendo trasladada de urgencia al hospital local.
Las causas del accidente son materia de investigación.
