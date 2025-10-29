Evadió un Control de Gendarmería y Abandonó un Auto con más de 126 Kilos de Marihuana

Un importante cargamento de marihuana fue secuestrado ayer martes en cercanías de la localidad de Dos de Mayo, luego de que el conductor de un automóvil evadiera un control de Gendarmería Nacional y se diera a la fuga a gran velocidad.
El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Sección “Aristóbulo del Valle”, dependiente del Escuadrón 9 “Oberá”, quienes realizaban tareas de prevención vial y control sobre la Ruta Provincial N° 11, a la altura del paraje Las Campiñas. Según informaron fuentes oficiales, el vehículo que se aproximaba al puesto giró en sentido contrario al advertir la presencia de los uniformados, iniciando una huida.
Pocos minutos después, el rodado fue hallado abandonado sobre la banquina a varios kilómetros del lugar. En su interior, los gendarmes encontraron cinco bultos que despedían un fuerte olor característico a marihuana. Al ser inspeccionados, se constató que contenían 171 paquetes rectangulares.
Las pruebas químicas de campo confirmaron que se trataba de Cannabis Sativa, con un peso total de 126,188 kilogramos.
Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, se procedió al secuestro del vehículo y de la droga, cuyo valor estimado asciende a $489.518.000.