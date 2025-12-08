Tres Personas Resultaron Heridas tras un Choque entre Motociclistas y Peatona

Tres personas sufrieron lesiones en la noche del domingo tras un siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial 221, a la altura del kilómetro 44, cuando una motocicleta embistió a una peatona que cruzaba la calzada. Todos los involucrados fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados al hospital local.
Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21:50, cuando una Motomel Sirius 200 cc, conducida por Emanuel S. (21) y en la que viajaba como acompañante un adolescente de 15 años, colisionó con Lorena E. (27).
Como consecuencia del impacto, tanto el conductor, el acompañante y la mujer atropellada sufrieron heridas de distinta consideración.
Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.