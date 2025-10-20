Camión Cargado con Maderas Volcó en San Vicente

Un camión Fiat 673 que transportaba maderas volcó este lunes cerca de las 11:40 sobre el kilómetro 985 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de San Vicente. Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo luego de que el vehículo sufriera un desperfecto mecánico en el eje trasero, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre su lateral derecho.
El conductor, un hombre de 48 años, resultó ileso. El camión quedó fuera de la calzada y solo se registraron daños materiales en la unidad y la carga.
Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabajó en el lugar para despejar la zona y restablecer la normal circulación sobre la ruta.