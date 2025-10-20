Detienen a un Joven Acusado de Varios Robos en San Vicente

Durante la tarde del viernes, la Policía detuvo a un hombre de 24 años, residente del Barrio San Ramón, acusado de ser el autor de dos hechos de hurto ocurridos recientemente en San Vicente.
El primer ilícito fue denunciado el lunes 7 de octubre por una mujer de 37 años del Barrio Unido, quien informó la sustracción de una bicicleta rodado 29. Al día siguiente, un vecino de 40 años del Barrio Hermoso denunció el robo de una garrafa de gas de 10 kilos.
Tras una serie de averiguaciones, los efectivos lograron recuperar la bicicleta sustraída. En tanto, continúan las tareas de investigación para dar con la garrafa, que ya habría sido vendida por el detenido.