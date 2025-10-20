Detienen en Dos de Mayo a un Hombre que Transportaba un Cargamento de Marihuana

Un operativo de control realizado por personal del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional permitió la detención de un hombre que trasladaba más de 180 kilos de marihuana ocultos en un vehículo.
El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 40 de la Ruta Provincial N.º 11, en cercanías al paraje Almafuerte. Allí, los efectivos advirtieron que el conductor de un vehículo que se aproximaba intentó escapar al notar la presencia de la Fuerza, abandonando el rodado y corriendo hacia una zona de monte, donde fue finalmente aprehendido.
En tanto, el vehículo terminó su marcha tras impactar contra un árbol al costado del camino. Ante la presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron el compartimiento de carga y hallaron siete bultos de grandes dimensiones que despedían un fuerte olor característico a marihuana.
Al abrirlos, se constató que contenían 206 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal compacta. Las pruebas de campo arrojaron resultados positivos para Cannabis Sativa, con un peso total de 187,387 kilos.
Por orden del Juzgado Federal de Oberá, el involucrado fue detenido y se dispuso el secuestro del vehículo y de la droga, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en más de 705 millones de pesos.