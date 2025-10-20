Detuvieron a un Hombre Acusado de Amenazar y Efectuar un Disparo Frente a la Vivienda de una Vecina en El Soberbio

Durante la madrugada del sábado, efectivos de la Policía de Misiones detuvieron a un hombre de 27 años en la localidad de El Soberbio, acusado de amenazar de muerte a una vecina con un arma de fuego y realizar un disparo frente a su vivienda.
El episodio ocurrió pasada la medianoche del viernes, en el barrio Estación. Según denunció la víctima, una mujer de la misma edad, su vecino se presentó en el domicilio portando un revólver (presuntamente calibre .38), con el que la intimidó y efectuó un disparo al suelo antes de retirarse.
Ante la denuncia, los uniformados montaron un operativo cerrojo que permitió la rápida aprehensión del sospechoso. En tanto, personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la escena del hecho para avanzar con la investigación.