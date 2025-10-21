Adolecentes Armados Detenidos en San Vicente y El Soberbio

Durante la noche del lunes, efectivos policiales de la Unidad Regional VIII intervinieron en dos procedimientos distintos que culminaron con la demora de cinco menores y el secuestro de armas de fuego, municiones y otros elementos de interés para las investigaciones.
El primero de los hechos ocurrió en el Barrio 25 de Mayo, donde cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años fueron demorados tras ser señalados como autores de un robo calificado cometido contra otro menor. La denuncia fue realizada por el padre de la víctima, un hombre de 34 años, quien relató que su hijo de 14 años fue interceptado el domingo por la tarde por un grupo de jóvenes del mismo barrio. Uno de ellos lo habría amenazado con un arma de fuego de color negro y le sustrajo dos gorras con visera de color negro y logo rosado.
Tras diversas averiguaciones, los uniformados lograron dar con los sospechosos, recuperaron las gorras robadas y secuestraron un arma de fuego tipo casera calibre 22 milímetros. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, los implicados fueron notificados de la causa y entregados a sus progenitores para su guarda y custodia.
En un procedimiento separado, también el lunes por la noche, en la Colonia Puerto Paraíso de El Soberbio, personal policial que realizaba recorridas preventivas sobre la ruta provincial N° 2 demoró a un menor de 16 años que se desplazaba en actitud sospechosa. Al ser identificado, se constató que portaba un rifle de aire comprimido modificado a calibre 22, cinco municiones del mismo calibre y un radio portátil color negro.
El adolescente, domiciliado en la misma colonia, no pudo justificar la procedencia del arma ni de los objetos secuestrados. Ante la gravedad del hecho, por tratarse de un arma adaptada para disparos reales, intervino el Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, que dispuso su notificación en presencia de su madre y posterior entrega a su custodia.