Detuvieron en San Vicente a un Automovilista que Evadió un Control Policial de Fracrán

Un hombre de 33 años fue aprehendido el sábado por la tarde en San Vicente, luego de protagonizar una peligrosa huida a bordo de un Volkswagen Vento que evadió dos controles policiales sobre la Ruta Nacional 14.
El episodio comenzó a la altura del kilómetro 1018, en jurisdicción de la localidad de Fracrán, cuando efectivos de la Unidad Regional XIV intentaron identificar al vehículo, que circulaba con el paragolpes dañado. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y emprendió la fuga rumbo a San Vicente.
De inmediato, se desplegó un operativo cerrojo con la instalación de un retén en el kilómetro 978. Sin embargo, el automovilista volvió a desobedecer las órdenes, realizando maniobras riesgosas que pusieron en peligro tanto al personal policial como a otros usuarios de la ruta.
Finalmente, tras un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado en una calle interna del barrio Los Lapachos de San Vicente, donde despistó. Allí se concretó la aprehensión del conductor, quien resultó ileso.
El automóvil fue secuestrado y la zona del hecho quedó bajo resguardo para la intervención de la División Policía Científica. El detenido permanece alojado en sede policial, a disposición de la Justicia.