Convocan en Dos de Mayo a una Audiencia Pública por Inversiones en el Parque Sur Aunque no se Conoce Quién es el Beneficiario del Contrato

El Concejo Deliberante de Dos de Mayo convocó a una audiencia pública para este miércoles 17 de septiembre a las 18:30, en la que se pondrá a consideración de los vecinos de un proyecto millonario en el Parque Sur Municipal, recientemente declarado espacio público. La iniciativa contempla la concesión para la instalación de nuevos juegos recreativos y algunos espacios del predio para un sector gastronómico entre otras cosas. Ésto sería indistinto para quien finalmente lleve acabo la obra ya que primero se debería pedir una licitación pública para realizar el proyecto.
La inscripción para participar como orador estará abierta hasta mañana miércoles a las 11, Cada expositor tendrá hasta cinco minutos para presentar su postura, con posibilidad de extensión si el tema lo amerita.
Un contrato con vacíos
El punto que genera mayor inquietud y que disparó esta convocatoria es el contrato de otorgamiento de permiso de ocupación elevado por el Ejecutivo municipal, el intendente Ricardo Weber. El documento establece una concesión por 15 años para el uso y explotación del Parque Sur, con posibilidad de ser revocada por el Ejecutivo en cualquier momento sin derecho a indemnización (algo poco frecuente en este tipo de inversiones en áreas públicas).
Sin embargo, en el texto oficial no figura el nombre ni la identificación de “los beneficiarios”. Muchos puntos se trabajaron en comisión como la referencia a quienes deberán hacerse cargo de la explotación, el pago del canon mensual, la contratación de seguros, las mejoras y el mantenimiento del predio, pero no queda claro en ningún momento la identidad de esa parte contratante.
En dos ocasiones, Walter Rosner, ex promotor Libertario y actual tercer candidato a diputado nacional por la Renovación, se presentó en el Concejo Deliberante para defender el proyecto y dar a entender que es de su autoría. No obstante, hasta ahora no hay documentación que lo acredite de manera explícita, al menos en los expedientes puestos a disposición.
La audiencia, una oportunidad única
La audiencia pública de este miércoles será la única instancia de participación ciudadana antes de que el Concejo avance en una definición. De aprobarse, el permiso regirá por los próximos 15 años, comprometiendo el uso de uno de los espacios públicos más importantes de la localidad.
Por esa razón, la convocatoria adquiere especial relevancia: quienes quieran manifestarse a favor o en contra del proyecto deberán inscribirse antes de mañana miércoles a las 11 de la mañana. Después de esa hora ya no habrá oportunidad de hacerlo en el marco de este proceso.