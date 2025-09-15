Joven Detenido por Tentativa de Abuso y Violación de Domicilio

Un grave episodio de inseguridad conmocionó al barrio El Progreso de San Vicente. El sábado por la tarde, una mujer de 38 años denunció que su vecino, un joven de 24, ingresó en tres oportunidades a su vivienda durante la madrugada.
De acuerdo al testimonio de la víctima, en una de esas ocasiones el acusado forzó una ventana para entrar y, una vez dentro, habría manifestado intenciones de índole sexual tanto hacia ella como hacia su hija menor, lo que provocó temor y alarma en la familia.
Ante la denuncia, efectivos de la Policía montaron un operativo que permitió la detención inmediata del sospechoso. El joven fue trasladado a la dependencia local, donde permanece a disposición de la Justicia.