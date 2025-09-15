Joven Detenido por el Robo a un Local de Dos de Mayo

El viernes por la tarde, en la localidad de Dos de Mayo, un comerciante de 62 años denunció el robo de varios objetos de su negocio ubicado en la zona de Parque Sur. Entre los elementos sustraídos se encontraban seis sillas plegables de madera, un colchón inflable, una pulverizadora y siete platos.
Tras la denuncia, efectivos policiales de distintas dependencias iniciaron un operativo de búsqueda que incluyó entrevistas con vecinos, recorridas por barrios y tareas de investigación que permitieron identificar al presunto autor.
Finalmente, en el barrio Macuco, fue detenido un joven de 19 años en cuyo poder se hallaban todos los objetos robados. Los elementos fueron secuestrados y trasladados a la comisaría para continuar con los trámites correspondientes.
A las pocas horas la policía logró devolver los bienes a su propietario y poner al implicado a disposición de la Justicia, donde permanece alojado en la dependencia correspondiente.