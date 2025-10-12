Un Motociclista Resultó Gravemente Herido tras Despistar en Fracrán

Un joven de 26 años sufrió graves lesiones luego de despistar con su motocicleta en la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1013, en la localidad de Fracrán.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:20, cuando una motocicleta Corven Triax 150 c.c., conducida por Hernán F., perdió el control y terminó fuera de la calzada por causas que se investigan.
El conductor fue trasladado de urgencia al hospital SAMIC de San Vicente, donde permanece internado con diagnóstico de politraumatismos varios, fractura de clavícula izquierda, fractura de la séptima vértebra cervical y múltiples escoriaciones, con un tiempo probable de recuperación superior a 30 días.