Un Motociclista Resultó con Lesiones tras un Choque Sobre Ruta Nacional 14

Un motociclista de 23 años sufrió lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial en la medianoche de este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 978, en la localidad de San Vicente.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:15, cuando un automóvil Renault 19 conducido por Jonatan I. (27), colisionó con una motocicleta Corven 150 c.c. guiada por Emanuel F. (23).
A raíz del impacto, el joven motociclista fue trasladado al hospital SAMIC de San Vicente, donde se le diagnosticaron contusiones en la región frontal y escoriaciones en ambas rodillas, con un tiempo probable de curación de siete días. Posteriormente, fue dado de alta.
Ambos vehículos fueron retenidos.