Un Hombre de 71 años fue Hallado sin Vida en su Domicilio

Un hombre de 71 años fue encontrado muerto en la tarde del sábado en una vivienda del barrio San Ramón, en San Vicente. El hallazgo lo realizó un familiar alrededor de las 18, cuando ingresó a la habitación y encontró al adulto mayor tendido en el piso, sin signos vitales.
El médico policial que intervino en el lugar determinó que el cuerpo presentaba una herida contusa abierta en la región frontal izquierda, además de lesiones infectadas en el pie derecho, estas últimas de carácter no reciente. Estimó que la muerte se habría producido entre 6 y 12 horas antes del hallazgo y sugirió la intervención de la División de Policía Científica.
Por orden del magistrado interviniente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Posadas para la realización de la autopsia correspondiente.