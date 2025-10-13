Una Camioneta Despistó y Chocó un Auto Estacionado

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:40, una camioneta Volkswagen Saveiro protagonizó un despiste sobre la avenida Tejeda N.º 15 de San Vicente y terminó impactando contra un automóvil Peugeot 208 que se encontraba estacionado.
El vehículo era conducido por Cristian Saúl B., de 38 años, quien resultó ileso. El automóvil afectado pertenece a Ramón Manuel B., de 36 años.
Según informaron fuentes policiales, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en ambos vehículos.