Dos Siniestros Viales entre la Tarde del Sábado y la Mañana del Domingo

En San Vicente, cerca de las 8 del domingo, un Toyota Corolla conducido por un joven de 18 años despistó sobre la intersección de avenida Libertador y Constitución y terminó impactando contra un árbol. El test de alcoholemia arrojó 1,924 g/l, por lo que el conductor quedó detenido y el vehículo fue secuestrado por orden de la autoridad competente.
Horas antes, alrededor de las 15:30 del sábado, en El Soberbio, una motocicleta despistó entre las calles Balsas y Mariano Moreno, dejando como saldo dos personas heridas. Bomberos Voluntarios acudieron con el móvil M5 y asistieron al conductor, identificado como M. Adrián Alejandro, y a su acompañante, D. A. Beatriz, quienes presentaban escoriaciones en miembros superiores e inferiores. Tras recibir los primeros auxilios, ambos fueron trasladados al Hospital Nivel 1.