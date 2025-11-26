Automóvil con Más de 200 kilos de Marihuana Embistió un Control de Gendarmería en Dos de Mayo

Un automóvil cargado con marihuana embistió un control de Gendarmería Nacional en la Ruta Provincial N.º 11 y sus dos ocupantes intentaron escapar, pero fueron detenidos poco después durante un operativo cerrojo en la zona de Dos de Mayo.
El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección “Aristóbulo del Valle”, dependiente del Escuadrón 9 “Oberá”, realizaban tareas de control vehicular y dieron la voz de alto a un rodado que se aproximaba al puesto. Lejos de detenerse, el conductor aceleró, impactó contra el dispositivo de control y huyó a gran velocidad en dirección al casco urbano.
Minutos más tarde, tras un rastrillaje en los alrededores, el vehículo fue hallado abandonado. Sus ocupantes (un hombre y una mujer, ambos mayores de edad) se ocultaban entre la vegetación cercana, pero fueron localizados y aprehendidos.
Dentro del automóvil los gendarmes detectaron 299 paquetes envueltos en plástico que contenían una sustancia vegetal. Peritos de Criminalística realizaron pruebas de campo que confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 216,196 kilos. Según el avalúo oficial, la carga asciende a aproximadamente $794,5 millones.
Por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Oberá, los detenidos quedaron incomunicados y se procedió al secuestro de la droga, el vehículo y demás elementos de interés para la causa.