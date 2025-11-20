Padre e Hijo Detenidos por Amenazar a Policías y Obstaculizar un Procedimiento en Fracrán

Una intervención por ruidos molestos en Fracrán terminó derivando en un caso judicial por amenazas y resistencia a la autoridad, que culminó con un operativo rural y la detención de dos hombres vinculados al hecho. La actuación estuvo a cargo de distintas dependencias de la Unidad Regional XIV de San Pedro.
El episodio se inició la noche del 18 de noviembre, cuando un oficial de la Comisaría de Fracrán acudió a la ruta provincial Nº 15 tras recibir denuncias por ruidos generados por motocicletas. Al labrar un acta de infracción a un menor que conducía una moto con escape modificado y sin documentación, aparecieron en el lugar el padre del joven, de 40 años, y su hermano, de 18, quienes comenzaron a interferir en el procedimiento.
Según fuentes policiales, ambos adoptaron una actitud agresiva, profirieron amenazas de muerte contra los efectivos e intentaron evitar el secuestro del rodado. Ante esta situación, se iniciaron actuaciones por “amenazas y resistencia a la autoridad”, y se dio intervención inmediata a la Justicia.
A partir de ello, durante la tarde de este jueves, la División Comando Radioeléctrico de San Pedro encabezó un operativo de búsqueda en zona rural, en coordinación con la comisaría local, para ubicar a los sospechosos.
Finalmente, los dos hombres fueron hallados y detenidos. Quedaron a disposición del Juzgado competente.