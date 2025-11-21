Murió el Motociclista que Había Chocado Contra un Camión en San Vicente días Atrás

El motociclista de 53 años que había resultado herido en un siniestro vial ocurrido el pasado 10 de noviembre sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977 de San Vicente, falleció en las últimas horas tras una complicación postoperatoria.
Aquel día, cerca del mediodía, una motocicleta Motomel Blitz 110 cc conducida por Jorge Anselmo S. colisionó contra un camión Iveco M-190 Turbo al mando de Rubén C., quien resultó ileso. El motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente dado de alta el 13 de noviembre.
Sin embargo, el 18 de noviembre debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente. De acuerdo con el certificado de defunción, murió durante esta madrugada a causa de un paro cardiovascular, shock séptico postoperatorio, perforación intestinal y peritonitis fecal.
Por disposición del magistrado interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Pasadas para la autopsia correspondiente.