Una Vivienda fue Consumida por el Fuego en Dos de Mayo

En las primeras horas de este domingo, una vivienda del Barrio Tealera de Dos de Mayo fue completamente consumida por un incendio, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:15, cuando las llamas afectaron por completo una casa de mampostería de aproximadamente 6 por 8 metros, propiedad de Romina P. (35), quien residía allí junto a sus tres hijos (dos menores y uno mayor de edad), todos ellos ilesos.
Personal policial y bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación a viviendas cercanas. Las causas del siniestro son materia de investigación.