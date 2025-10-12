Tres Personas Resultaron con Heridas tras un Choque en Dos de Mayo

Tres personas sufrieron lesiones leves tras un siniestro vial registrado en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 952, en la localidad de Dos de Mayo.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:40, cuando un automóvil Honda City, conducido por Horacio N. (52) y acompañado por Natalia S. (52), colisionó con una motocicleta Yamaha YBR 125 c.c. guiada por José C. (56).
A raíz del impacto, los tres involucrados fueron trasladados al hospital para su atención médica. El conductor del automóvil sufrió politraumatismos con heridas cortantes y escoriaciones, con un tiempo probable de curación de diez días. En tanto, su acompañante y el motociclista presentaron politraumatismos leves, con cinco días de recuperación estimada.
Horas más tarde, las autoridades confirmaron que todos los lesionados fueron dados de alta.