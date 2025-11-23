Un Auto Terminó Incrustado en un Comercio en Dos de Mayo y el Conductor Quedó Detenido por Ebriedad

Un fuerte choque entre dos vehículos en la calle Jorge Kemerer, en Dos de Mayo, derivó en que uno de ellos quedara incrustado en la fachada de un comercio. El conductor de ese automóvil fue detenido posteriormente al confirmarse que manejaba en estado de ebriedad.
El siniestro se registró el sábado, cerca de las 21 cuando un Chevrolet Cruze guiado por Yésica M. (39) (quien resultó ilesa) colisionó con un Fiat Vivace conducido por Jorge Marcelo D. G. (48). Tras el impacto, el Fiat perdió estabilidad, subió a la vereda y terminó estrellado contra un local comercial, ocasionando importantes daños materiales y dejando piezas del vehículo esparcidas en el lugar.
Personal policial y sanitario acudió de inmediato para asistir al conductor del Fiat, que manifestó molestias y fue trasladado preventivamente al hospital. Más tarde, se confirmó que no presentaba lesiones, pero sí un marcado estado de ebriedad, evidenciado por el aliento etílico.
Ante esta situación, se ordenó su aprehensión, además de la retención del vehículo y la labranza del acta por infracción vial. Las autoridades continúan evaluando los daños y realizando las pericias para reconstruir la mecánica del choque.