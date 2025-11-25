Un Trabajador Murió Durante Tareas de Tala en San Vicente

Un trabajador falleció esta tarde en un accidente laboral ocurrido en la Colonia Agroforestal. Según información preliminar, una comisión de la Seccional 1ª de San Vicente acudió al lugar tras recibir el alerta por un incidente registrado durante tareas de tala de árboles. Se trata de Óscar Ramón Álvez, de 23 años, quien se encontraba realizando tareas de tala de pinos junto a otros operarios.
Según relataron sus compañeros Álvez trabajaba con un motosierrista en una propiedad privada cuando, por causas que se investigan, uno de los árboles cayó inesperadamente sobre él, provocándole lesiones fatales en el acto. La escena fue preservada para las pericias de rigor a fin de determinar con precisión la mecánica del hecho.
|*Imagen ilustrativa