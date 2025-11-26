Un Adolescente de 15 años fue Hospitalizado tras ser Atacado con un Machete en San Vicente

Cerca de la medianoche del martes, un menor de 15 años ingresó de urgencia al Hospital de San Vicente con lesiones provocadas por un arma blanca, por las cuales debió ser sometido a cirugía.
Según informaron fuentes policiales, el adolescente (identificado como Cristian P.D.S. Cristian, residente del barrio San Ramón) relató que el ataque ocurrió en la intersección de las calles Jorge Newbery y Guacurarí, donde fue agredido con un machete por otros dos menores: Nahuel B., de 16 años, y Alexander B., de 15. La víctima aseguró que no tenía conflictos previos con ellos y que los agresores estaban acompañados por otros dos jóvenes a quienes no logró identificar.
La Policía intenta localizar a los menores señalados para avanzar con las actuaciones correspondientes.