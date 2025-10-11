Colisión Entre Auto y Moto Dejó dos Heridos en Avenida Libertador

Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este sábado sobre la avenida Libertador de San Vicente dejó como saldo dos personas lesionadas.
El hecho se registró alrededor de las 18:35, cuando un automóvil Fiat Siena, conducido por una joven de 17 años identificada como Shirley G. A., colisionó con una motocicleta Hero 150 c.c. en la que viajaban Carlos C. (28) y una niña de 4 años, identificada como Kaeli C.
Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.
El conductor presentó una herida superficial abierta en la rodilla izquierda y escoriaciones en el codo derecho, con un tiempo probable de curación de siete días. En tanto, la menor sufrió una escoriación en el brazo derecho, con tres días de recuperación estimada.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor.