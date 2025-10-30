Atraparon a Joven que Robó 11 Celulares de un Local Comercial en San Vicente

La Policía detuvo a un joven de 19 años acusado de robar once teléfonos de alta gama de un local de venta de celulares en San Vicente. El hecho había sido denunciado el pasado 5 de agosto por el propietario del comercio, un hombre de 37 años, quien advirtió la sustracción de los equipos en distintas circunstancias.
A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas con testigos y tareas de inteligencia. Estas acciones permitieron reconstruir los movimientos del autor y el circuito de reventa de los dispositivos.
En el marco del operativo, el pasado 21 de octubre los investigadores lograron recuperar parte de los elementos robados. Entre lo secuestrado figuran cuatro teléfonos celulares (un iPhone 8, un Redmi 14 y un Samsung A16) vinculados directamente al hecho, además de un aparato marca Infinix y tres pares de zapatillas que habrían sido entregados como parte de pago en transacciones con los objetos sustraídos.
Finalmente, el 28 de octubre, tras seguir la pista del principal sospechoso, la Policía concretó su detención en la localidad de Montecarlo. El joven quedó a disposición del Juzgado de Instrucción en turno.