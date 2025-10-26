Elecciones Nacionales 2025: Resultados en San Vicente

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, del municipio de San Vicente registró un total de 21.338 votantes, alcanzando así una participación plena en las elecciones nacionales 2025.
La Alianza La Libertad Avanza obtuvo una amplia ventaja con 7.703 votos (36,10%), posicionándose como la fuerza más votada del municipio. En segundo lugar se ubicó el Frente Popular Agrario y Social (FPAS) con 6.102 votos (28,60%), seguido por el Partido Renovador de la Concordia Neo, que alcanzó 3.740 votos (17,53%).
Más atrás quedaron Fuerza Patria con 926 votos (4,34%), la Unión Cívica Radical con 686 (3,21%), y el Partido Libertario con 383 (1,79%). Otras fuerzas políticas como el Partido FE, Partido Obrero, Por la Vida y los Valores, Activar y la Concentración Forja sumaron porcentajes menores al 2%.
Además, se registraron 343 votos en blanco (1,61%), 553 nulos (2,59%) y 10 recurridos (0,05%).
De esta forma, La Libertad Avanza logró imponerse con una diferencia superior a los 1.600 votos sobre el FPAyS, consolidando su liderazgo en la Capital Nacional de la Madera.
