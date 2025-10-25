Doce Años de Prisión para un Hombre que Mató a Puñaladas y Robó a su Víctima en El Soberbio

Agustín Nilson Agostini (52) fue condenado a doce años de prisión tras declararse culpable del homicidio de Darci Pablo Keller (64), ocurrido en octubre de 2023 a la vera de la ruta provincial 13. El acusado admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio simple seguido de robo, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves, en concurso real.
El crimen se registró a comienzos de octubre de 2023, cuando Keller fue brutalmente atacado por Agostini, quien lo golpeó y apuñaló para robarle sus escasas pertenencias. El hecho conmocionó a la comunidad de El Soberbio y derivó en una rápida investigación que permitió identificar y detener al autor.
Agostini iba a ser juzgado en las próximas semanas por el Tribunal Penal de Oberá. Sin embargo, antes de que comenzara el debate oral, el representante subrogante del Ministerio Público Fiscal ofreció a la defensa un acuerdo de juicio abreviado. Ante el sólido cúmulo de pruebas en su contra, el acusado decidió aceptar la propuesta y admitir los hechos, evitando así una pena posiblemente mayor.
El convenio fue firmado y presentado ante el Tribunal Penal de Oberá, que deberá ahora evaluar su homologación para dictar la sentencia definitiva.
