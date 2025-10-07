Detuvieron a un Menor que Fingía Comprar Motos y las Robaba

Un adolescente de 16 años, domiciliado en Salto Encantado, fue demorado por la Policía luego de ser identificado como el autor de dos robos de motocicletas cometidos bajo una misma modalidad: fingía interés en comprarlas y, al salir a “probarlas”, nunca regresaba.
El procedimiento se concretó durante la madrugada del lunes, tras un trabajo conjunto entre efectivos de la Unidad Regional VIII de San Vicente y la Comisaría de 25 de Mayo (UR-XI). Como resultado de las tareas investigativas, los uniformados lograron recuperar ambas motocicletas sustraídas y aprehender al sospechoso, identificado como Adrián Z., de 16 años.
El primer hecho había sido denunciado por un joven de 25 años, quien el 15 de agosto acordó la venta de una Yamaha YBR roja de 125 cc con el ahora detenido. El supuesto comprador se fugó con el rodado durante la prueba. El segundo caso, de similares características, fue reportado el 1 de octubre por un hombre de 23 años oriundo de San Pedro, víctima del robo de su Honda XR negra de 125 cc.
Según la investigación, el menor ya había revendido ambas motocicletas en la localidad de Dos de Mayo. Los vehículos fueron recuperados y puestos a disposición del Juzgado competente, mientras que el joven fue entregado al cuidado de sus tutores por disposición judicial.