Murió un Hombre tras Recibir una Descarga Eléctrica en una Vivienda de San Pedro

Un trágico episodio ocurrió este jueves por la tarde en Colonia San José Obrero, donde un hombre de 35 años perdió la vida tras sufrir una presunta descarga eléctrica dentro de su vivienda. El hecho fue alertado a las 14:50 por efectivos de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XIV.
Al arribar al domicilio, la Policía encontró el cuerpo de Hugo Rubén Rinas, quien presentaba quemaduras en la mano derecha, compatibles con una descarga eléctrica. Las primeras hipótesis apuntan a un accidente doméstico, aunque las causas aún deben ser establecidas con precisión.
La escena fue preservada y trabajaron en el lugar la Policía Científica y el médico policial, quienes llevaron adelante las pericias de rigor para determinar cómo se produjo el suceso que terminó con la vida del hombre.
|*Imagen ilustrativa