Un Hombre Entregó sus Armas a la Policía tras un Conflicto Familiar

Un hombre de 71 años se presentó de manera voluntaria en la Comisaría de San Vicente durante la noche del viernes y entregó a las autoridades las armas de fuego que tenía en su domicilio de El Soberbio, del cual decidió retirarse debido a un conflicto familiar que se agravó en los últimos días.
Según informaron fuentes policiales, el hombre explicó que tomó la determinación de acudir a la dependencia antes de abandonar la vivienda, con el fin de evitar cualquier riesgo asociado a la tenencia de armas sin la documentación correspondiente. En ese contexto, puso a disposición una escopeta de fabricación casera, un revólver calibre 32 y dos cartuchos calibre 12, que fueron verificados y resguardados por el personal de guardia.
El procedimiento se desarrolló con normalidad y fue informado al Juzgado de Instrucción N.° 3 de San Vicente. Tras evaluar la situación, el magistrado ordenó recibirle declaración al ciudadano y dispuso el secuestro del armamento y las municiones, que quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones de rigor.