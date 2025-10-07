Faenan una Yunta de Bueyes en San Vicente

La Policía investiga un nuevo caso de abigeato registrado en una zona rural de San Vicente y mantiene un amplio operativo para dar con los responsables, luego de que un productor encontrara dos vacunos faenados dentro de su propiedad.
El hecho fue denunciado en horas de la mañana por Maicon B. (24), residente en el kilómetro 34 de la Ruta Provincial 221, en el paraje Pacífico. Según su relato, alrededor de las 6:00 detectó la falta de dos animales de raza Cebú.
Al recorrer el monte cercano, el joven halló los restos faenados y las partes de los bovinos distribuidas en bolsas, listas aparentemente para ser retiradas.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Segunda de San Vicente, dependiente de la Unidad Regional VIII, quienes continúan con las tareas de investigación y los operativos rurales para identificar y detener a los autores del ilícito.
VIDEO - IMÁGENES SENSIBLES: