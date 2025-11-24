Preocupación por Extracción Ilegal de Madera en la Reserva de la Biosfera Yabotí

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por actividades de extracción de madera detectadas en un lote ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera Yabotí, donde se estarían realizando cortes sin autorización y en condiciones que no se ajustan a la normativa forestal vigente.
Según comentaron personas que transitan habitualmente por el área, en el predio se desarrollan tareas de aprovechamiento sin contar con el plan de manejo requerido para intervenir en bosque nativo. A esto se suma que el propietario del terreno falleció hace varios años, lo que deja al sitio sin un responsable legal para tramitar permisos o supervisar actividades.
Pese a este cuadro irregular, se observa el ingreso de maquinaria y vehículos destinados a retirar madera, sin que hasta el momento se adviertan controles visibles en el lugar.
La falta de ordenamiento en la extracción obligó a realizar denuncias mediáticas, dado que la extracción de árboles sin respetar criterios técnicos puede afectar la regeneración natural del bosque, degradar el ambiente y poner en riesgo especies que dependen de ese hábitat, por lo que exigen verificaciones oficiales para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de esta zona considerada de alto valor ecológico dentro de la Reserva de la Biosfera Yabotí.
VIDEO EN EL LUGAR: