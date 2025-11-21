Un Motociclista Resultó Lesionado tras Chocar con una Camioneta en San Vicente

Un motociclista de 50 años resultó lesionado este jueves por la noche luego de protagonizar un choque sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 979, en la localidad de San Vicente.
El hecho ocurrió alrededor de las 20:15, cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por David Salomón B., de 34 años, impactó con una motocicleta Honda Bros 125 cc al mando de M. Félix, de 50 años.
Como consecuencia del siniestro, el motociclista sufrió escoriaciones múltiples en el antebrazo y la rodilla derecha. Tras ser atendido, recibió un diagnóstico de curación estimada entre 7 y 10 días y posteriormente fue dado de alta.