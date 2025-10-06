Dos Lesionados Leves en el Parque Sur de Dos de Mayo

Ocurrió en la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:45, en el predio Parque Sur de Dos de Mayo, donde una camioneta Toyota Hilux despistó y volcó. El vehículo era conducido por Santiago Emanuel N., de 22 años, quien sufrió dolor en la frente y pierna derecha, sin heridas de gravedad. Su acompañante, Maximiliano S. Z., también de 22 años, presentó escoriaciones en el rostro, brazo derecho y pierna derecha, además de un pequeño corte. Ambos fueron asistidos en el hospital local y dados de alta.