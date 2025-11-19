Un Hombre fue Hospitalizado tras ser Atacado con un Machete

Un violento episodio registrado cerca de la medianoche del martes en el paraje Las Paltas, San Vicente, dejó a un hombre de 31 años internado luego de recibir heridas provocadas por un machete. El agresor, un hombre de 48 años, fue detenido en el lugar.
Según informaron fuentes policiales, el ataque ocurrió tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una pelea. Cuando la patrulla llegó al sitio, encontró a la víctima con lesiones en la cabeza y procedió a aprehender al sospechoso, señalado como el autor de la agresión.
El herido fue trasladado de urgencia al hospital local, donde el médico policial diagnosticó cortes en la región parietotemporal, hematomas en el rostro y un cuadro de intoxicación alcohólica. Se dispuso su internación y se estimaron 15 días de recuperación.
En la escena, los efectivos secuestraron un machete que habría sido utilizado durante el ataque y que quedó a disposición del juez de turno como evidencia.