martes, 7 de octubre de 2025

Despiste y Vuelco sin Lesionados en Dos de Mayo

Una mujer de 36 años resultó ilesa tras protagonizar un despiste y vuelco ocurrido este lunes por la noche en Dos de Mayo.

El siniestro se registró alrededor de las 22:55 horas, sobre la calle Adolfo J. Pomar, donde un Chevrolet Meriva perdió el control y terminó volcado, sufriendo daños de consideración.

El vehículo era conducido por Patricia Raquel B. (36), quien no presentó lesiones.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y garantizar la seguridad en la zona.

