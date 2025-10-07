Despiste y Vuelco sin Lesionados en Dos de Mayo

Una mujer de 36 años resultó ilesa tras protagonizar un despiste y vuelco ocurrido este lunes por la noche en Dos de Mayo.
El siniestro se registró alrededor de las 22:55 horas, sobre la calle Adolfo J. Pomar, donde un Chevrolet Meriva perdió el control y terminó volcado, sufriendo daños de consideración.
El vehículo era conducido por Patricia Raquel B. (36), quien no presentó lesiones.
Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y garantizar la seguridad en la zona.