Secuestraron en San Vicente una Camioneta con Adulteración en el Chasis

El Departamento de Supervisión de la Zona IV de la Policía en San Vicente, secuestró una camioneta durante un trámite de verificación vehicular realizado este lunes.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10, cuando una persona se presentó una camioneta Toyota Hilux para la confección del formulario correspondiente. Durante la inspección, los efectivos detectaron irregularidades en la codificación del chasis.
Según el parte policial, en el sector donde debía figurar la numeración se hallaron restos de soldadura y marcas de material abrasivo, lo que se corresponde con la modalidad delictiva conocida como “ventana”. Además, se constató la eliminación de stickers de seguridad, incluyendo uno oculto de fábrica.
El vehículo fue secuestrado junto con la documentación presentada y se remitió lo actuado a la comisaría jurisdiccional, con intervención del Juzgado correspondiente.