Denuncian a un Docente de El Soberbio por "Conductas Inapropiadas en el Aula"

El Soberbio atraviesa una fuerte conmoción tras la denuncia de un grupo de padres de la Escuela N.º 617 contra un docente de séptimo grado, acusado de mantener conductas inadecuadas con sus alumnos. Los relatos señalan que el maestro, identificado como Emanuel, habría pedido a niñas y adolescentes posar en situaciones extrañas, llegando incluso a fotografiar los pies desnudos de las alumnas.
El primero en exponer públicamente el caso fue Aldo Pérez, padre de una estudiante, quien manifestó su indignación frente a la comisaría local. “Ni siquiera puedo llamarlo docente. Nuestra hija contó que le propuso mejorarle la nota a cambio de dejarse fotografiar los pies. No fue un hecho aislado: usaba las pruebas como excusa para quedarse a solas con las chicas en el laboratorio”, denunció.
De acuerdo con los testimonios, el docente habría repetido un patrón de comportamiento: solicitar a las alumnas que se descalzaran o que se recostaran en el piso fingiendo estar muertas, bajo la excusa de actividades escolares, ofreciendo a cambio mejores calificaciones, comida o pequeños obsequios. “Sabía cómo manipularlos”, señaló Pérez, al afirmar que estas prácticas se habrían extendido durante varios años.
Otra madre, que prefirió mantener el anonimato, relató un hecho similar: “Le pidió a mi hija que se acueste en el piso con los ojos cerrados, diciendo que era para Halloween. Al principio pensamos que era parte de la clase, pero ahora entendemos que era parte del mismo patrón”.
Según los padres, muchas de las víctimas no se animaron a hablar antes debido al perfil carismático del maestro, que gozaba de buena imagen dentro de la institución.
El caso ya está en manos del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, tras las denuncias radicadas en la comisaría de El Soberbio. Las familias exigen medidas inmediatas: el secuestro de los dispositivos electrónicos del docente, su separación del cargo y asistencia psicológica para los alumnos. Hasta el momento, no se dispuso detención ni allanamientos.
“Estamos frente a conductas graves que podrían vincularse con prácticas fetichistas. Es indispensable investigar si las imágenes eran solo de consumo personal o si se difundieron en redes o plataformas”, advirtió que acompaña a los denunciantes.
El fin de semana, un grupo de padres se concentró frente a la comisaría con pancartas y fotografías reclamando respuestas. “No queremos que este hombre vuelva a entrar al aula. Necesitamos acciones concretas del Consejo General de Educación y de la Justicia”, manifestaron.
El caso reavivó el debate sobre la protección de los estudiantes y la responsabilidad de las instituciones educativas. Mientras tanto, el maestro señalado continúa en libertad y la investigación judicial avanza con lentitud.