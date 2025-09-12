Dos Motociclistas Hospitalizados en San Vicente Esta Tarde

Pasadas las 19 horas de este viernes, Bomberos Voluntarios de San Vicente acudieron a un siniestro vial registrado en el kilómetro 980 de la Ruta Nacional Nº 14.
Según el parte oficial, el choque involucró a una motocicleta Zanella 150cc, en la que viajaban una mujer de 27 años y un hombre de 34, y a un automóvil Renault Megane conducido por un hombre de 62 años.
Ambos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital SAMIC, mientras que el conductor del automóvil no requirió asistencia médica.