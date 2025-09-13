Automovilista Ebrio fue Detenido Junto a sus Aompañantes Durante un Control Vial en San Vicente

La Policía detuvo este sábado a la mañana en San Vicente a un automovilista de 37 años que circulaba en estado de ebriedad junto a dos acompañantes, también intoxicados con alcohol.
El procedimiento se realizó a las 07:10 sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 973, cuando efectivos de la Comisaría 2.ª de la Unidad Regional VIII interceptaron un vehículo que se desplazaba de manera irregular.
Al identificar a los ocupantes, se constató que tanto el conductor como una mujer de 27 años y otro hombre de 31 se
encontraban bajo efectos del alcohol. Tras el examen médico, se confirmó el estado de intoxicación etílica en los tres.
El rodado quedó secuestrado y los implicados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se labró el acta correspondiente. Por disposición judicial, quedaron a disposición de la Justicia.