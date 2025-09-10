Detuvieron a un Hombre y Secuestraron un Rifle tras un Conflicto Familiar en El Soberbio

Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles en la Colonia Paraíso de El Soberbio, acusado de amenazar a su hermano y efectuar disparos al aire con un rifle calibre .22. En el operativo, la Policía incautó el arma, municiones y un machete.
El hecho se desencadenó luego de que un joven de 25 años denunciara que su hermano lo había intimidado durante una discusión, instancia en la que realizó varias detonaciones. La situación puso en riesgo tanto a la víctima como a vecinos de la zona.
Efectivos de la Comisaría de la Mujer y de la Comisaría 2.ª de El Soberbio intervinieron de manera inmediata y lograron la aprehensión del acusado, sin que se registraran heridos.
Durante el procedimiento se secuestró el rifle presuntamente utilizado, cinco cartuchos del mismo calibre y un machete tipo cirirí, elementos que habrían sido empleados en las amenazas.
El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia junto con las evidencias recolectadas.