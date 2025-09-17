Un Hombre Resultó Herido tras un Ataque con Arma de Fuego y la Policía Secuestró un Pistolón

Un hombre de 30 años sufrió heridas de gravedad tras recibir disparos mientras circulaba en motocicleta por un camino de la Colonia Río Victoria, en San Vicente. El hecho ocurrió el martes por la noche y, según denunció la víctima, el ataque provino de su vecino, un hombre de 43 años.
Los disparos impactaron en el antebrazo, el tórax y la región parietal izquierda de la víctima, quien permanece bajo evolución médica.
Tras la denuncia, efectivos de la Policía realizaron un procedimiento en el lugar y secuestraron un pistolón de fabricación casera junto con un cartucho calibre 20, elementos que habrían sido utilizados en la agresión.
Por disposición judicial, se practicaron guanteletes de parafina a ambas partes y se notificó al sospechoso de la instrucción de la causa. Además, se le impuso la prohibición de acercamiento hacia el denunciante mientras avanza la investigación.