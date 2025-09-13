Detuvieron a un Hombre por Ingresar a la Casa de su Vecina y Acosar a Madre e Hija

Un joven de 24 años fue detenido en San Vicente acusado de ingresar en reiteradas ocasiones a la vivienda de su vecina, donde habría acosado tanto a ella como a su hija menor de edad.
El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en el Barrio El Progreso. Según la denuncia, el implicado, identificado como José Marcos R. F., irrumpió tres veces en la propiedad de una mujer de 38 años. En una de esas oportunidades habría forzado una ventana para entrar y, una vez adentro, expresó intenciones sexuales hacia la víctima y su hija.
Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría de la Mujer de San Vicente intervinieron de inmediato y procedieron a la detención del sospechoso, quien quedó a disposición del juzgado interviniente.